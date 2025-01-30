يخوض فريق التعاون مواجهتي دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا (2) خلال فبراير القادم، أمام فريق الوكرة القطري، وتكون المباراة الأولى الأربعاء 12 من الشهر نفسه، الساعة 7:00 مساء على استاد خليفة الدولي بالدوحة، والمباراة الثانية الأربعاء 19 من الشهر ذاته، الساعة 9:00 مساء، على ملعب نادي التعاون في بريدة.وكان الفريق التعاوني تأهل لدور الـ(16) عقب تصدره لمجموعته برصيد 15 نقطة في ست مباريات خاضها في دور المجموعات، إذ حقق الانتصار على الخالدية البحريني 3/‏2 «ذهاباً» و2/‏1 «إياباً»، وألتين أسير التركمانستاني 2/‏1 ذهاباً، و4/‏0 إياباً، وخسر من القوة الجوية العراقي 1/‏2 «ذهاباً» وكسب 1/‏0 «إياباً».