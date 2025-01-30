يخوض فريق التعاون مواجهتي دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا (2) خلال فبراير القادم، أمام فريق الوكرة القطري، وتكون المباراة الأولى الأربعاء 12 من الشهر نفسه، الساعة 7:00 مساء على استاد خليفة الدولي بالدوحة، والمباراة الثانية الأربعاء 19 من الشهر ذاته، الساعة 9:00 مساء، على ملعب نادي التعاون في بريدة.
وكان الفريق التعاوني تأهل لدور الـ(16) عقب تصدره لمجموعته برصيد 15 نقطة في ست مباريات خاضها في دور المجموعات، إذ حقق الانتصار على الخالدية البحريني 3/2 «ذهاباً» و2/1 «إياباً»، وألتين أسير التركمانستاني 2/1 ذهاباً، و4/0 إياباً، وخسر من القوة الجوية العراقي 1/2 «ذهاباً» وكسب 1/0 «إياباً».
وكان الفريق التعاوني تأهل لدور الـ(16) عقب تصدره لمجموعته برصيد 15 نقطة في ست مباريات خاضها في دور المجموعات، إذ حقق الانتصار على الخالدية البحريني 3/2 «ذهاباً» و2/1 «إياباً»، وألتين أسير التركمانستاني 2/1 ذهاباً، و4/0 إياباً، وخسر من القوة الجوية العراقي 1/2 «ذهاباً» وكسب 1/0 «إياباً».