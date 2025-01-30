حدد نادي سانتوس البرازيلي 5 فبراير القادم، أول ظهور «نيمار» بشعار فريقه الجديد الذي انتقل إليه بعد فسخ تعاقده مع الهلال، مما أتاح للاعب الانضمام إلى سانتوس في صفقة انتقال حر، وستكون أول مواجهة لـ«نيمار» ضد فريق بوتافوغو على ملعب فيلا بيلميرو، ضمن بطولة «باوليستا 2025»، حيث يوافق عيد ميلاد نيمار الـ33. وكشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، أن نيمار سيحظى بشرف ارتداء القميص رقم 10، الذي كان يرتديه أسطورة النادي الراحل بيليه. ووفق التقرير، الذي نشره موقع الـ«RT»، أن نيمار ارتدى القميص رقم 11 خلال فترته الأولى مع سانتوس، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني في صيف 2013. ووفقاً للتقارير، فإن عقد نيمار مع سانتوس يستمر لمدة 6 أشهر فقط، حيث يطمح اللاعب إلى العودة إلى الدوريات الأوروبية بداية من الموسم القادم.ولعب نيمار في صفوف فريق برشلونة في بداية رحلته الأوروبية ما بين عامي 2013 و2017، قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، ودافع عن ألوانه ست سنوات من 2017 إلى 2023.