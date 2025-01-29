أعلن رئيس نادي النصر، عبدالله الماجد، عن نجاح النادي في بيع عقود لاعبيه الأجانب، مما يعكس إستراتيجية النادي في تعزيز مركزه في الساحة الرياضية.

وفي تصريحاته، قال الماجد: «نجح نادي النصر -بفضل الله- في بيع عقود لاعبيه الأجانب باحترافية تضمن حقوق النادي»، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة في المحافظة على استقرار النادي مالياً وإدارياً.

وأضاف الماجد: «وفي الوقت ذاته، نواصل العمل على استقطاب أفضل الخيارات على الصعيدين المحلي والأجنبي، لضمان استمرار نجاح الفريق وتحقيق الأهداف المنشودة».

يأتي هذا الإعلان في إطار خطط نادي النصر لتعزيز صفوفه وتطوير أدائه في الفترة الشتوية مع التركيز على الآسيوية.