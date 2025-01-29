استعرض الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال ورشة عمل إعلامية، إستراتيجية الإدارة الفنية وإدارة المنتخبات الوطنية، وذلك بمقر الاتحاد بالرياض وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الإعلامية لبرامج ومبادرات اتحاد الكرة.وشهدت الورشة عرضًا لإستراتيجية الإدارة الفنية قدمها المدير الفني للإدارة الفنية ناصر لارغيت ومساعده أسامة هوساوي، فيما قدم المدير الإداري للمنتخبات الوطنية محمد الحميد عرضًا لإستراتيجية إدارة المنتخبات الوطنية ومسارها حتى 2034، كما قدم المسؤول في إدارة البراعم والأكاديميات ومراكز التدريب سعد بن سعيد عرضًا لإستراتيجية الإدارة وأهدافها.وتعد هذه الورشة هي الثانية على مستوى ورش العمل الإعلامية التي يقيمها الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن برامج استعراض الإستراتيجيات الخاصة بإدارات ولجان الاتحاد السعودي لتعزيز التواصل مع الإعلام والتعريف بعمل إدارات ولجان الاتحاد وآلية العمل بها.ومن المقرر أن تقام يوم الأحد القادم ورشة العمل الثالثة والتي ستكون مخصصة لاستعراض إستراتيجية إدارتي المسابقات والمراقبين والمنسقين، حيث يقدم رئيس إدارة المسابقات نعيم البكر عرضًا مفصلاً لعمل إدارة المسابقات والزيادة الكبيرة في عدد البطولات التي تقام تحت مظلة الاتحاد السعودي، فيما يقدم المشرف العام على إدارة المراقبين والمنسقين معيض الشهري شرحًا لآلية عمل المراقب والمنسق العام والإعلامي في المباريات وآلية رفع التقارير.