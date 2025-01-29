نجح البلجيكي تيم ميرليه درّاج فريق سودال كويك- ستيب «بلجيكا» في الحصول على المركز الأول، في المرحلة الأولى من سباق طواف العُلا 2025، والذي يستمر حتى 1 فبراير 2025، بتنظيم الاتحاد السعودي للدراجات، بالتعاون مع منظمة ASO والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وإشراف من وزارة الرياضة، إذ قطع «ستيب» مسافةٍ 142.7 كلم بزمنٍ قدره 3 ساعات و10 دقائق و21 ثانية، فيما حلّ خلفه الكولومبي خوان سيباستيان مولانو درّاج فريق الإمارات «الإمارات العربية المتحدة» ثانياً، ليكمل الهولندي مايكل زايلارد درّاج فريق تودو برو «سويسرا» النصاب بحلولهِ ثالثاً في الترتيب.وأكد البلجيكي تيم ميرليه درّاج فريق سودال كويك- ستيب «بلجيكا» بعد فوزه في المرحلة الأولى قائلاً: «الانتصار بدايةَ العام سيكون دافعاً قوياً في المراحل القادمة، كما أن تحديد المستوى الشخصي يعد أمراً صعباً، إلا أنني أظهرت إمكاناتي في أجزاءٍ من المرحلة».وبالعودة إلى أفضلية القمصان، فقد نال البلجيكي تيم ميرليه درّاج فريق سودال كويك- ستيب «بلجيكا» أفضلية القميصين الأحمر والأخضر، إثر نيله التوقيت التراكمي الأفضل، إلى جانب أكبر عددٍ من النقاط، فيما حصد الهولندي فان دين برويك درّاج فريق بيك نيك بوست إن إل «هولندا»، القميص الأبيض، نظير تميّزه كأفضل متسابقٍ تحت 25 عاماً.وتتواصل اليوم (الأربعاء)، منافسات المرحلة الثانية من سباق طواف العُلا، والتي ستنطلق من بلدة العُلا القديمة، وصولاً إلى بئر جيدة وجبل وركة، وبمسافةٍ تمتد إلى 157.7 كلم.