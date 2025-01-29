مع ختام الدور الأول لدوري روشن السعودي، تصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، متساوياً مع وصيفه الاتحاد ومتفوقاً عليه بفارق الأهداف، فيما جاء القادسية ثالثاً برصيد 37 نقطة، واحتل المراكز الثلاثة الأخيرة كل من العروبة (المركز الـ16) برصيد 14 نقطة، الوحدة (المركز الـ17) برصيد 13 نقطة، الفتح (المركز الـ18 والأخير) برصيد 9 نقاط. وشهد الدور الأول العديد من الأرقام على مستوى الفرق واللاعبين.. وإليكم الإحصاءات والأرقام:الهلال الأفضل تهديفاً والقادسيةالأقوى دفاعاًتصدر الهلال قائمة الأكثر تهديفاً برصيد 53 هدفاً، وكانت أكبر النتائج لمصلحة الهلال بفوزه على الفتح بنتيجة 9/‏‏‏ صفر، فيما حل ثانياً الاتحاد برصيد 40 هدفاً، وكانت أكبر نتائجه فوزه على الوحدة بنتيجة 7/‏‏‏ 1، وحل النصر ثالثاً برصيد 35 هدفاً، وكانت أكبر نتائجه فوزه على الفيحاء 4/‏‏‏ 1، فيما حل العروبة كأضعف الفرق هجوماً بإحرازه 11 هدفاً، ويليه الفيحاء بـ14 هدفاً، ثم الفتح بـ15 هدفاً.وعلى مستوى الأقوى دفاعاً، احتل القادسية صدارة الترتيب، إذ ولج شباكه 12 هدفاً فقط، يليه الاتحاد 14 هدفاً، ثم الأهلي 15 هدفاً. أما الأضعف دفاعاً فكان دفاع فريق الوحدة، إذ اهتزت شباكه 41 مرة، يليه الفتح 39 هدفاً، ثم العروبة 35 هدفاً.«الدون» الهداف.. وديابي الأكثر صناعة.. وكاستليس الأكثر بـ «10كلين شيت»تصدر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر صدارة الهدافين بإحرازه 14 هدفاً، يليه قائد الاتحاد كريم بنزيما بإحرازه 13 هدفاً، ثم ميتروفيتش نجم الهلال بتسجيله 12 هدفاً. فيما احتل الفرنسي موسى ديابي نجم الاتحاد صدارة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف بصناعته 10 أهداف، يليه سالم الدوسري نجم الهلال بـ7 صناعات. وعلى مستوى الحراس، تصدر حارس القادسية كوين ماستليس قائمة الأكثر «كلين شيت»، إذ خرج في 10 لقاءات بشباك نظيفة، ويليه الحارسان بريدراج (الاتحاد) ومايلسون (التعاون) بـ6 مباريات لكل منهما.التعاون الأكثر طرداً والاتحادلا يعرف «الأحمر»تصدر فريق التعاون قائمة أكثر الفرق حصولاً على البطاقة الحمراء، إذ تحصل لاعبوه على البطاقة الحمراء 7 مرات، ويُعد لاعبه عون السلولي الأكثر طرداً بمرتين، متساوياً مع لاعب الاتفاق عبدالله رديف. في ما يلي التعاون كل من الأخدود والرياض وضمك بواقع 3 بطاقات حمراء لكل فريق، وتصدر الاتحاد قائمة الأقل طرداً، إذ لم يتعرض لاعبوه للبطاقة الحمراء في الدور الأول، وتصدر الفيحاء قائمة أكثر الفرق حصولاً على البطاقة الصفراء بواقع 45 بطاقة، ويليه الرائد 41 بطاقة، فيما احتل الهلال صدارة الأقل حصولاً عليها بواقع 25 بطاقة فقط، ولم يغب 37 لاعباً عن أي لقاء في الدور الأول من 16 فريقاً، بينما غاب 46 لاعباً عن مباراة واحدة فقط لفرقهم في الدور الأول، ويأتي لاعبو الرياض والخلود كأكثر اللاعبين تواجداً بالمشاركة في جميع لقاءات الدور الأول بواقع 4 لاعبين لكل منهما، ويليهم ثلاثي الشرقية القادسية والاتفاق والخليج بواقع 3 لاعبين لكل فريق، فيما خلت القائمة من فريقي الفيحاء والرائد، إذ لم يتواجد أي لاعب منهما خاض جميع لقاءات الدور الأول.فرق المقدمة:الهلال (43)، الاتحاد (43)، القادسية (37)فرق القاع:الفتح (9)، الوحدة (13)، العروبة (14)الأقوى هجوماً:الهلال (53)، الاتحاد (40)، النصر (35)الأقوى دفاعاً:القادسية (12)، الاتحاد (14)، الأهلي (15)الأضعف هجوماً:العروبة (11)، الفيحاء (14)، الفتح (15)الأضعف دفاعاً:الوحدة (41)، الفتح (39)، العروبة (35)الأكثر فوزاً:الهلال، الاتحاد (14 لكل فريق)الأقل فوزاً:الفتح (2)الأقل خسارة:الهلال، الاتحاد، النصر (خسارتان لكل فريق)الأكثر خسارة:الفتح (12)الهدافون:رونالدو (14)، بنزيما (13)الحراس:كوين كاستيلس (القادسية) (10)، بريدراجرايكوفيتش (الاتحاد) (6)، ميلسون (التعاون) (6)