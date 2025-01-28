تعتزم إدارة نادي الاتفاق إعلان إقالة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة التي لم ترقَ إلى تطلعات الجماهير الاتفاقية.

وكشفت مصادر «عكاظ» أن الإدارة أنهت الاتفاق مع مدرب وطني لتولّي قيادة الفريق في المرحلة القادمة، إذ تم حسم التفاصيل المتعلقة بالعقد كافة، ولم يتبقَّ سوى الإعلان الرسمي عن التعاقد.

وجاء هذا القرار في إطار توجه إدارة النادي لإعادة ترتيب أوراق الفريق بعد فترة من الأداء غير المستقر تحت قيادة جيرارد، الذي تولى المهمة وسط آمال كبيرة بتحقيق طفرة فنية، إلا أن تراجع المستوى والنتائج دفع الإدارة إلى التدخل واتخاذ القرار الحاسم.

ومن المنتظر أن تعلن الإدارة عن هوية المدرب الجديد خلال الأيام القادمة، في خطوة تهدف إلى إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة، وتعزيز حظوظه في تحقيق تطلعات جماهيره على الصعيدين المحلي والخارجي.