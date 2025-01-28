ودع النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال، جماهير فريقه بعد أن فسخ عقده رسمياً مع الفريق بالتراضي، بعد موسم ونصف قضاه اللاعب مع الزعيم برسالة مؤثرة عبر حساباته المختلفة، وكتب في حسابه على «الانستجرام» قائلا: «إلى كل شخص في نادي الهلال، وإلى الجماهير، شكراً لكم.. قدمت كل ما لدي من أجل اللعب، وأتمنى أن نكون قد استمتعنا بأوقات أفضل في الملعب، وشكراً لمنحي وعائلتي موطناً جديداً وخبرة جديدة هنا»، وكتب عبر حسابة في منصة «x» إلى الجميع في الهلال، إلى الجماهير، شكراً لكم !! لقد بذلت قصارى جهدي للعب وأتمنى أن نستمتع بأوقات أفضل على أرض الملعب معًا» وأضاف يقول:«إلى السعودية، شكراً لكم على إعطائي وعائلتي منزلاً جديداً وتجارب جديدة،

‏الآن أعرف السعودي الحقيقي ولدي أصدقاء مدى الحياة، لقد شعرت دائماً بحبك وشغفك للعبة، سأتابع رحلتكم المقبلة كنادٍ وبلد نحو عام 2034 سيكون مستقبلك مذهلاً، وتحدث أشياء مميزة وسوف أدعمك دائما!!!»

وكان نيمار قد انضم إلى صفوف الهلال خلال صيف 2023 قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة أثارت الآمال والطموحات، إلا أن تجربته في الملاعب السعودية لم تكن موفقة، وشارك في 7 مباريات فقط بقميص الهلال، وسجل خلالها هدفاً واحداً، وصنع هدفين، وعانى من إصابات متعددة، جعلته لايقدم الأداء المأمول منه، مما جعل الهلال يفتقده في أغلب المباريات.