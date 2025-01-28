مدد نادي مانشستر سيتي عقد مهاجمه «هالاند» لينتهي في صيف 2034 بدلا من 2027. وحسب صحيفة «مانشستر إيفينينغ نيوز» الإنجليزية سيتقاضى «هالاند» الراتب الأعلى في أوروبا، حيث سيحصل على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وفقا للتقرير الذي نشره موقع الـ«RT». وسجل هالاند بقميص مانشستر سيتي 52 هدفا في جميع المسابقات في أول مواسمه بملعب «سالاتحاد»، ليساهم في تتويج النادي السماوي بثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي. وفي الموسم الماضي 2023-2024، أحرز هالاند 38 هدفا بمختلف البطولات، ليساهم في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي في إنجاز غير مسبوق، وبذلك قطع «السيتي» الطريق على الفرق التي أبدت رغبتها في خدمات اللاعب، حيث وصلت مدة العقد إلى 9 أعوام ونصف العام. وحسب «مانشستر إيفينينغ نيوز»، فإن إعلان تجديد عقد هالاند حقق 200 مليون مشاهدة عبر منصات النادي للتواصل الاجتماعي في الأيام الخمسة الأولى بعد الإعلان عن الصفقة.ويعتبر هذا الرقم ضعف ما تمكن السيتي من تحقيقه عندما أعلن التعاقد مع المهاجم النرويجي في صيف عام 2022 قادما من بروسيا دورتموند.