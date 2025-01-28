أعلن نادي الهلال رسمياً إنهاء التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر حساب الهلال عبر منصة «إكس» في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الثلاثاء): «الهلال ونیمار يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، بالتوفيق للاعب».

وبات نیمار في طريقه للعودة إلى نادي سانتوس البرازيلي حسب تقارير صحفية عالمية.

وكان نيمار قد انضم لنادي الهلال في أغسطس 2023، ومنذ ذلك الحين شارك في سبع مباريات، سجّل خلالها هدفاً واحداً وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة.

واقتصرت مشاركة اللاعب البرازيلي على مباراتين فقط هذا الموسم 2024/ 2025، بسبب معاناته من إصابة خطيرة أبعدته عن الملاعب فترة زمنية طويلة، ما أدى إلى عدم قيد اسمه في قائمة النادي المحلية.