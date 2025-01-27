تصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي مع نهاية الدور الأول رغم خسارته من القادسية بهدفين لهدف، مستفيداً من خسارة وصيفه الاتحاد من مضيّفه ضمك بالنتيجة ذاتها، فيما تجاوز الشباب ضيفه الفيحاء بهدفين لهدف، في ختام لقاءات الجولة 17 من دوري المحترفين.

على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، انتصر القادسية على ضيفه الهلال بهدفين لهدف. وجاء هدفا القادسية عن طريق لاعبه أوباميانج (د:2، و90+3)، فيما جاء هدف الهلال عن طريق البرازيلي ماركوس ليوناردو (د:50)، وبهذه النتيجة يحقق القادسية فوزه الـ12 ويصل للنقطة 37 محتلاً المركز الثالث، فيما تلقى الهلال الخسارة الثانية وتجمّد رصيده عند 43 نقطة محافظاً على الصدارة.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، تجاوز ضمك ضيفه الاتحاد بهدفين لهدف. أحرز هدفَي ضمك لاعبه جورج نكودو (د:17 و90+4)، فيما جاء هدف الاتحاد عن طريق قائده كريم بنزيما (د:45+4)، وبهذه النتيجة يحقق ضمك فوزه السادس ويصل للنقطة الـ21 في المركز العاشر، فيما تلقى الاتحاد الخسارة الثانية وبقي رصيده عند 43 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر الهلال بفارق الأهداف.

وعلى ملعبه وبين جماهيره فاز الشباب على ضيفه الفيحاء بهدفين لهدف. وأحرز هدفَي الشباب قائده عبدالرزاق حمدالله (د:34، ومن ركلة جزاء - د:90+6)، فيما جاء هدف الفيحاء عن طريق لاعبه رينزو لوبيز (د:57)، ليصل الشباب للنقطة الـ29 في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الـ14.