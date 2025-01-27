شهدت قرية الفرسان بمحافظة العلا، اليوم (الإثنين) المؤتمر الصحفي الذي يسبق انطلاق منافسات طواف العلا 2025، الذي يقام في الفترة من 28 يناير إلى 1 فبراير، بتنظيم الاتحاد السعودي للدراجات، بالتعاون مع منظمة A.S.O، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وبإشراف وزارة الرياضة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.وخلال المؤتمر الصحفي، أكد رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالعزيز الشهراني، أن سباق «طواف العلا» يعدّ علامةً فارقةً للمملكة على الصعيد الرياضي، ومصدر إلهامٍ لأبناء الوطن، سعياً للتنافس على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن رؤية الاتحاد، تتمحور حول تنمية رياضة الدراجات، والتشجيع على ممارستها من الأطياف كافّة.من جهته، أوضح رئيس قطاع الرياضة بالهيئة الملكية لمحافظة العُلا زياد السحيباني، أن استضافة طّواف العُلا، لا تقتصر على احتضان أفضل الدراجين من مختلف دول العالم فحسب، بل تمثّل لوحةَ إرثٍ غنية بالآثار التاريخية، والمناظر الطبيعية، والتضاريس المتنوعة، مبيناً أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا قد عملت على تعديل مسار الدراجات، وزيادة مسافته الإجمالية من 45 كلم، ليصبح 68 كلم، مع وجود خطط مستقبليةٍ لاستمرار عمليات التوسّع في هذا الشأن، إضافةً إلى إبرام شراكاتٍ تختص بمشاركة المدارس، وسباقات الأطفال، لصناعة أجيالٍ جديدةٍ من الدراجين السعوديين.إلى ذلك، أشار قائد المنتخب السعودي للدراجات علي الشيخ إلى أن جميع الدرّاجين سيبذلون قصارى جهدهم في هذه المنافسة؛ لعكس صورةٍ إيجابيةٍ لتمثيل المواهب التي تمتلكها المملكة في هذه الرياضة، موضحاً أن الدعم الكبير من الأطراف كافة ذات العلاقة أسهم في التواجد بهذا الحدث العالمي.وأرجع درّاج فريق جايكو العلا الهولندي ديلان جروينويغن قوةَ التنافس في طواف العلا، إلى اختلاف المحافظة عن نظيراتها حول العالم، لاسيما في ما يخص التضاريس والطبيعة، إضافةً إلى أن عاملَي الرمال والرياح يؤثران على مجريات السباق، متمنياً تقديم عطاءات مميزة للتتويج باللقب.