شدد رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد على أن الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية ورياضة الهجن على وجه التحديد من لدن القيادة الرشيدة أسهم في الارتقاء برياضة الآباء والأجداد، ومنحها المكانة التي تستحقها بين مختلف الرياضات، وهو سر نجاحاتها المتواصلة، منوهاً بمتابعة وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التي كانت الدافع في تعزيز الجهود المبذولة، وأسهمت في نجاح مهرجانات وبطولات رياضة الهجن.وأوضح الأمير فهد بن جلوي أن رياضة الهجن تعكس التراث الأصيل للمملكة وشعبها؛ ولهذا هي تحظى باهتمام الجميع، حيث يتضح ذلك من خلال حرص ملاك الهجن في المملكة وخارجها على الحضور والمشاركة مرة أخرى في النسخة الثانية من مهرجان خادم الحرمين الشريفين التي انطلقت منافساتها اليوم على أرض ميدان الجنادرية التاريخي في الرياض.ولفت الأمير فهد بن جلوي النظر إلى الاهتمام الكبير من قِبل الاتحاد السعودي للهجن بعموم منافسات الهجن، مشيرًا إلى أن الهجان هو الأساس مثلما يحدث مع لاعبي اللجنة الأولمبية، فالجميع يسخِّر لهم الإمكانات لتحقيق البطولات المختلفة، وكذلك يحظى الهجانة بالدعم والمساندة؛ ليظهروا في أفضل حالاتهم خلال المنافسات المتنوعة لسباقات الهجن.وزاد بن جلوي: «نحرص في الاتحاد على إقامة سباقات الهجن والمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير، والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية «المملكة 2030»، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن، وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك، وتوفير البيئة المثالية لهم لممارسة هذه الرياضة الأصيلة».