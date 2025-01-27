تصدر ملاك الهجن السعوديون قوائم المراكز الأولى في الأشواط الافتتاحية لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2025، الذي انطلقت منافساته اليوم (الاثنين) على أرض ميدان الجنادرية التاريخي في مدينة الرياض، وينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك بتحقيقهم 21 شوطاً، بنسبة 62% في اليوم الافتتاحي.وظفرت المطية «كفو» لمالكها القطري محمد سالم المري بالتوقيت الأفضل خلال الفترة المسائية في اليوم الأول من منافسات فئة الـ«حقايق»، الفئة الأولى المعتمدة مشاركتها في المهرجان في نسخته الثانية، مسجلة توقيتاً بلغ 5:59.311 دقائق، فيما افتتحت المطية «الذيبة» لمالكها السعودي محمد عبدالرحمن الشلوي أشواط اليوم الأول خلال الفترة الصباحية بزمن قدره 6:05.610 دقائق.وأقيم في اليوم الافتتاحي 34 شوطاً، شهدت مشاركة 1261 مطية، بواقع 724 مطية في الفترة الصباحية، و537 مطية في الفترة المسائية، قطعت مسافة (256 كم) مسافة كل شوط (4 كم).وتستكمل غداً (الثلاثاء) منافسات فئة الـ«حقايق» في اليوم الثاني من المهرجان، وذلك بإقامة 30 شوطاً من بينها أشواط كؤوس الفئة الأربعة.ويحظى قطاع الهجن بدعم كبير من قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ للمساهمة في تطوير هذه الرياضة التاريخية، والحفاظ على مكانتها كتراث ثقافي ورياضي مهم للأجيال القادمة، ليكون سباق الهجن أحد الرياضات الوطنية التي ستسعى بها المملكة نحو العالمية.