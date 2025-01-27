تنطلق يوم غدٍ (الثلاثاء) في محافظة العُلا التاريخية، منافسات طواف العلا 2025، الذي يستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة نخبة من الدراجين العالميين، بتنظيم الاتحاد السعودي للدراجات، وبالتعاون مع منظمة A.S.O، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبإشراف وزارة الرياضة.

وعلى مسافة إجمالية تبلغ 791.5 كيلومتر، سيختبر طواف العلا 2025 قدرات المتسابقين بأقصى طاقتها، عبر مساراتٍ متنوعة، تشمل سهولًا وتلالًا وجبالًا، من خلال أبرز المعالم التاريخية لمحافظة العلا ووسط جمالها الطبيعي الساحر.

وتشهد المنافسات مشاركة 17 فريقاً، منهم ستة فرق ضمن فرق الاتحاد الدولي للدراجات العالمية، حيث يتقدمهم فريق البحرين فيكتوريوس «البحرين»، وسودال كويك– ستيب «بلجيكا»، وفريق بيك نيك بوست إن إل «هولندا»، بالإضافة إلى فريق جايكو-العلا «أستراليا»، وفريق إكس دي إس إستانا «كازاخستان»، وفريق الإمارات «الإمارات العربية المتحدة»، إضافةً إلى سبعة فرقٍ من الاتحاد الدولي للدراجات الاحترافية، وهي: فريق واغنر بازين دبليو بي «بلجيكا»، وفريق كاها– روال «إسبانيا»، وفريق كيرن فارما «إسبانيا»، وفريق كيو 36.5 «سويسرا»، وفريق توتال إنرجي «فرنسا»، وفريق تودور برو «سويسرا» وفريق أونو– إكس موبيليتي «النرويج»، فيما سينضم إلى هذه المجموعة 4 فرق أخرى، وهي: المنتخب السعودي للدراجات، وفريق ترينغانو للدراجات «ماليزيا»، وفريق رووجاي للتأمين «تايلاند»، وفريق جي سي إل أوكيو «اليابان»، أما على مستوى المتسابقين فسيحضر نخبة من محترفي رياضة الدراجات، ومنهم بطل أيرلندا السابق إيدي دنبار، الفائز بمرحلتين في سباق «فويلتا إسبانيا 2024»، والذي سيقود فريق «جايكو العلا» كبديل عن سايمون ييتس الذي حقق نجاحًا لافتًا في نسخة العام الماضي.

وسيخوض المتسابقون تحديات متنوعة من خلال مسارات جديدة ومثيرة، انطلاقاً من المرحلة الأولى التي تقام غداً، وستنطلق من محطة قطار المنشية والعودةِ إليه، وذلك بطول 142.7 كلم، فيما تتمثل المرحلة الثانية بمسافة 157.7 كلم، بدءاً من بلدة العُلا القديمة، وصولاً إلى بئر جيدة وجبل وركة، فيما سيخوض المشاركون غمار المرحلة الثالثة من الحِجر وحتى قلعة تيماء، وبمسافةٍ تبلغ 180.6 كلم، على أن تستكمل مسيرة السباق في المرحلة الرابعة، وبخطٍ يبدأ من قاعة مرايا وحتى مطل حرّة عويرض، وبمسافةٍ تبلغ 140.9 كلم، فيما سيكون الختام بالمرحلة الخامسة، التي سيدشنها المتسابقون من مضمار سباقات الهجن في محافظة العُلا والعودةِ إليه، وبمسافةٍ تبلغ 169.6 كلم.

ويشهد الحدث تقديم جوائز عبارة عن أربعة قمصان مميزة، ستوزع بحسب الأداء في السباق، على النحو التالي: القميص الأخضر للدراج الذي يحقق التوقيت التراكمي الأفضل بعد نهاية المراحل، فيما سيكون القميص الأحمر لأفضل دراج من حيث مجموع النقاط بعد نهاية جميع المراحل، كما سيمنح القميص البرتقالي للمتسابق الأكثر نشاطاً، والقميص الأبيض لأفضل متسابق شاب تحت 25 عاماً.

ويعد طواف العلا الذي يندرج ضمن برنامج جودة الحياة، أحد أبرز وأهم سباقات الدراجات في العالم، والذي يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، ويعتبر جزءًا من طواف آسيا ويصنف ضمن سباقات فئة (2.1) الرسمية، حيث تعد محافظة العلا بما تتميز به من أرض تاريخية وتضاريس مبهرة، موقعًا مناسبًا لإقامة هذا الحدث الرياضي.

وتجسد وزارة الرياضة من خلال الإشراف على هذا الحدث، حرصها المستمر على تعزيز ممارسة الرياضة في المجتمع المحلي، وتشجيع الممارسين والهواة على الاستمرار في ممارستها والتطور فيها، علاوة على عزمها المستمر على التأكيد أن المملكة باتت وجهة مفضلة لمختلف الرياضيين والرياضات، من خلال العمل المستدام بتحقيق المستهدفات الوطنية في رؤية السعودية 2030.