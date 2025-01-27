احتدم الصراع على جائزة الحذاء الذهبي للموسم الحالي، بعد تزايد أعداد الأهداف التي سجلها كافة المتنافسين برفقة فرقهم في جولة هذا الأسبوع من الدوريات الأوروبية، إذ يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الترتيب العام لجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي التي تقدم بشكل سنوي للاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في دوريات القارة العجوز برصيد 38 نقطة بعد تسجيله 19 هدفا، وجاء ثانياً مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند بـ 18 هدفا، ويتقاسم المركز الثالث برصيد 17 هدفاً كل من روبرت ليفاندوفسكي «برشلونة»، هاري كين «بايرن ميونخ»، ألكسندر إيزاك «نيوكاسل يونايتد»، وماتيو ريتيجي «أتالانتا» 16 هدفاً، عمر مرموش «فرانكفورت» 15 هدفاً، كيليان مبابي «ريال مدريد» 15 هدفاً، كول بالمر «تشيلسي» 14 هدفاً. ووفق التقرير الذي نشر في موقع الـ«RT» يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أكثر اللاعبين تحقيقا للجائزة برصيد 6 مرات، ويليه كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 4 مرات.