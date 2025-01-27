انضم رئيس نادي الأخدود سامي آل فاضل، إلى الرؤساء المطالبين بتوحيد التعامل بين الأندية، مبدياً تذمره وغضبه الشديد من تجاهل المسؤولين اتصالاته الممتدة لأكثر من شهر، وتعطل مصالح ناديه بسبب هذا التجاهل غير المبرر.جاء ذلك خلال تصريحه لبرنامج «أكشن مع وليد» عقب خسارة فريقه من الخليج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، إذ قال: «عند التعاقد مع أي لاعب يجب أن يمر على 20 إدارة، لم نحصل على الكفاءة المالية لكن الخلود والعروبة حصلا عليها.. حاولنا بقدر ما نستطيع لكن العمل محبط».وأضاف: «ما يحدث هذا الموسم غير طبيعي، وأنا متعب تماماً، تسجيل لاعب في دوري روشن أصعب من الدوري الهندي والأمريكي». كاشفاً أن هناك مسؤولين يرفضون الرد على اتصالاته أكثر من شهر، وقال: «إذا رفعت طلباً فلا بد أن يمر بـ20 إدارة حتى أوقع مع لاعب بقيمة 300-400 ألف، بينما هناك صفقات يُدفع عليها مئات الملايين وتنجز خلال يوم واحد فقط».