فاز الاتحاد السعودي للمبارزة بـ6 مقاعد في لجان الاتحاد العربي للمبارزة، خلال الانتخابات التي تخللت اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت «الجمعة» في مملكة البحرين، بحضور 16 دولة عربية.وتم انتخاب الدكتـور واسم بن عيسى آل حسن نائبـًا لرئيس الاتـحـاد، ودعـد المسفر عضـوًا في لجنـة المـرأة والمبـارزة، والدكتور حازم عـابـد عضـوًا في اللجنـة الطبيـة، وحـاسن بن معتـوق القـرشي عضـوًا في لجنـة الحكـام، وسعـود الهـويمل عضـوًا في اللجـنة الإعـلامية، وماجد المطيري عضـوًا في لجـنة المـدربين، فيما زكت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمبارزة الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة رئيسًا للاتحاد للدورة الانتخابية القادمة.وكان الاتحاد السعودي للمبارزة فاز بـ 8 مقاعد في الاتحادين الدولي والآسيوي للمبارزة، في ديسمبر الماضي، حيث يأتي ذلك بعد التطور السريع والنقلة النوعية للعبة والإمكانيات العالية للكوادر السعودية بكافة لجان الاتحاد، وبدعم من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.