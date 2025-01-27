أكد الصحفي الإيطالي الموثوق في انتقالات اللاعبين فابرزيو رومانو ما انفردت به «عكاظ» عن مغادرة «تاليسكا» الرياض لخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي فنربخشة التركي بعد حل الملفات العالقة والتوصل لاتفاق بين الناديين على كافة بنود العقد. وأشار «رومانو» إلى أن «لاعب النصر» أنهى كل ارتباطاته بناديه وفي طريقه إلى نادي فنربخشة التركي. جاء ذلك في تغريده عبر موقعه الخاص في منصة «x» قال فيها: «تاليسكا يغادر النصر للانضمام إلى فنربخشة بعد أن تم الاتفاق بين النصر وفنربخشة، وستكون مدة العقد حتى يونيو 2026 لتاليسكا، وتم حجز موعد الفحص الطبي والسفر إلى إسطنبول».يذكر أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق، طلب التعاقد مع اللاعب وذلك لتقوية صفوفه الهجومية، وإبعاد سانت ماكسيمين، لعدم فاعلية اللاعب، وأنه غير راضٍ تماماً عن أدائه، الذي يُعد اللاعب الأعلى أجراً في الفريق براتب يبلغ 8 ملايين يورو.يذكر أن تاليسكا خاض تجربه سابقه في الدوري التركي مع فريق بشكتاش توج معه ببطولتي الدوري والكأس، قبل أن ينتقل إلى صفوف النصر صيف عام 2021 قادماً من غوانزو إيفرغراند الصيني، وسجل 73 هدفاً وصنع 10 بقميص النصر في 102 مباراة، علما أن اللاعب في الموسم الحالي سجل 8 أهداف في 19 مواجهة.