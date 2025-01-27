قدّم الأهلي واحدة من أجمل مبارياته في دوري روشن السعودي وتفوق على ضيفه الرياض بخماسية نظيفة، فيما انتصر النصر على ضيفه الفتح بنتيجة 3/‏ 1، كما تجاوز الخليج مضيّفه الأخدود بهدفين لهدف، واكتفى التعاون وضيفه العروبة بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن لقاءات الجولة 17 من دوري المحترفين.على استاد «الجوهرة المشعة»، تفوق الأهلي على ضيفه الرياض بنتيجة 5/‏ صفر في لقاء شهد تفوق الأهلي لاسيما مهاجمه إيفان توني الذي أحرز هدفين (د:4، ومن ركلة جزاء - د:72)، فيما أحرز بقية الأهداف الثلاثة زياد الجهني (د:60) وروبيرتو فيرمينو (د:63) ورياض محرز (د:88)، وبهذه النتيجة يحقق الأهلي فوزه العاشر ويصل للنقطة الـ32 محتلاً المركز الخامس، فيما تلقى الرياض الخسارة السادسة وتجمّد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثامن.وعلى استاد «الأول بارك» بالرياض، واصل النصر انتفاضته وتجاوز ضيفه الفتح بثلاثة أهداف لهدف، أحرز أهداف النصر الثلاثة مروان سعدان (بالخطأ في مرمى فريقه - د:41) ومحمد سيماكان (د:57) وكريستيانو رونالدو (د:87)، فيما جاء هدف الفتح الوحيد عن طريق مراد باتنا (د:72)، وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه العاشر ويصل للنقطة الـ35 في المركز الثالث، فيما تلقى الفتح الخسارة الـ12 وبقي رصيده عند تسع نقاط في المركز الـ18 (الأخير).وعلى استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، انتصر الخليج على مضيّفه الأخدود بهدفين لهدف، في اللقاء المؤجل من يوم (السبت) بسبب انقطاع التيار الكهربائي. أحرز هدفَي الخليج صالح أبو الشامات (د:66) ومحمد شريف (د:69)، فيما جاء هدف الأخدود بخطأ من لاعب الخليج خالد السميري في مرماه (د:90+5)، وبهذه النتيجة يحقق الخليج فوزه الثامن ويصل للنقطة الـ26 ويقفز للمركز السابع، فيما تلقى الأخدود الخسارة العاشرة وتجمّد رصيده عند 25 نقطة في المركز الـ13.وعلى ملعبه وبين جماهيره خرج التعاون بالتعادل السلبي مع ضيفه العروبة، في لقاء شهد الظهور الأول للمهاجم السوري عمر السومة بقميص العروبة وكاد يحرز هدفاً رائعاً من ركلة حرة مباشرة، لكن كرته ارتطمت بالعارضة، وشهد اللقاء حصول لاعب التعاون وليد الأحمد على بطاقة حمراء، وبهذا التعادل يصل التعاون للنقطة الـ23 في المركز التاسع، فيما وصل العروبة للنقطة الـ14 في المركز الـ16.