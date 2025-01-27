علمت مصادر «عكاظ» الخاصة أن المفاوضات بين إدارة الهلال ومهاجم الفريق نيمار وصلت إلى مستوى متقدم، بعد أن توصل الطرفان لصيغة مناسبة لإنهاء العقد بالتراضي، بعد تنازل اللاعب عن جزء من مستحقاته، مع الاحتفاظ بقيمة بالعقود الترويجية التي وقّعها من أجل الترويج لملف كأس العالم 2034 ومشاريع أخرى. وأضاف المصدر لـ«عكاظ» أن فريقاً قانونياً مشكلاً من الطرفين يراجع مسوّدة القرار قبل إعلانه بشكل رسمي خلال الـ48 ساعة القادمة.من جانبه أكد المتخصص في انتقال اللاعبين العالميين ماتيو موريتو، أن نادي سانتوس البرازيلي على وشك إعلان التوقيع مع اللاعب نيمار بعد تنازله عن جزء من مستحقاته. وكانت شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية قد كشفت أن نادي «شيكاغو فاير» الأمريكي، فاوض نيمار لضمّه خلال الفترة القادمة بعقد يستمر لموسمين لكن اللاعب فضل العودة للفريق البرازيلي.وكشفت صحيفة «دياريو دي بيتشي» البرازيلية أن نيمار في طريقه ليصبح لاعباً في سانتوس خلال أسبوع، وأن اللاعب حدد يوم 5 فبراير القادم ليخوض أولى مبارياته بشعار سانتوس بعد العودة إليه، ضد فريق بوتافوغو على ملعب فيلا بيلميرو ضمن بطولة «باوليستا 2025» حيث يوافق عيد ميلاد نيمار الـ33.يُذكر أن اللاعب البرازيلي بدأ مسيرته في سانتوس، ثم انتقل إلى برشلونة في صيف 2013 وقضى معه أربع سنوات، قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، ثم الهلال.وشارك نيمار في سبع مباريات فقط على مدار الموسمين الحالي والماضي بقميص «الزعيم»، بسبب تعرضه للإصابة بـ«قطع في الرباط الصليبي». وأرهق اللاعب الخزينة الهلالية التي صرفت 101 مليون يورو على مدار العام الماضي 2024 مرتبات لنيمار الذي لعب 42 دقيقة فقط في العام الماضي بشعار الهلال، ولمس الكرة 45 مرة!