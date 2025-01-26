أكد المدير الفني لفريق النصر الإيطالي ستيفانو بيولي، أن مباراة اليوم في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين «كانت مباراة جيدة وممتعة»، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، مضيفاً: «قدمنا المطلوب والأهم؛ النقاط الثلاث والعودة للانتصارات، والقادم سيكون أجمل من ذلك». وعن بقاء اللاعبين مع الفريق قال: «قريباً تُغلق فترة الانتقالات الشتوية، والأيام القادمة ستكشف مصير تاليسكا الذي لا يزال اسمه مقيداً في قائمة الفريق، أما لابورت فغيابه كان بسبب ظرف عائلي وسيعود قريباً مع الفريق». وعن الأداء المتواضع الذي قدمه الخيبري وبروزوفيتش قال: «عبدالله الخيبري الجميع يعرف إصابته التي كان يعاني منها وكان مستهلكاً بكثرة المباريات، وبالنسبة لبروزوفيتش فعطاؤه كان جيداً في المباراة».