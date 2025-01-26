يعقد فريق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية غداً (الإثنين) ورشة عمله في الرياض، من أجل مناقشة المرحلتين السادسة والسابعة من نشاط كرة القدم، إذ استعرض الفريق خلال جلسته الماضية عمل نتائج المشروع التي توصل لها في المرحلة الخامسة التي شملت عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - يرحمه الله - الممتدة من 1982- 2005.ومن المقرر أن يستعرض الفريق خلال هذه الورشة المرحلتين الخاصتين بنشاط كرة القدم في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وعهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.ووجّه الاتحاد السعودي الدعوة للممثلين الدائمين للأندية أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعات المشروع لحضور الاجتماع الذي يضم في عضويته خبراء دوليين في التوثيق الرياضي مرشحين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وممثلين من وزارة الرياضة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ودارة الملك عبدالعزيز، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية.