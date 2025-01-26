تعرض مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إرلينغ هالاند لسيل من التعليقات الساخرة عبر «أنستغرام»، حيث أخطأ في كتابة اسم زميله النجم المصري عمر مرموش، الذي انتقل أخيراً لفريق «السيتي»،إذ حرص «هالاند» على الاحتفال بالظهور الأول لـ«مرموش» خلال مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، وكتب هالاند: «أحسنت يا مهموش»، وهو ما جعل متابعي النجم المصري يتفاعلون بشكل ساخر مع تعليق المهاجم النرويجي، إذ حصل تعليق هالاند على أكثر من 34 ألف تفاعل، إضافة إلى مئات التعليقات، لا سيما من الجماهير العربية، وفق التقرير الذي بثه موقع«RT» عبر شبكته العنكبوتية.وكان «مرموش» بعد المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي على تشيلسي بنتيجة 3-1 نشر عبر حسابه على منصة «إنستغرام» صورة له بقميص فريقه الجديد معلقاً عليها: «يشرفني الظهور لأول مرة لي مع مانشستر سيتي، والحصول على ثلاث نقاط ثمينة».