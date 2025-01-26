اطمأن رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على كافة التجهيزات الخاصة بمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2025، الذي ينطلق، غداً الإثنين، على ميدان الجنادرية التاريخي في مدينة الرياض بمشاركة 15 دولة، وبجوائز مالية تتجاوز الـ 70 مليوناً، في إطار سعي «اتحاد الهجن» للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير، والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية «المملكة 2030»، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم لممارسة هذه الرياضة الأصيلة، إذ تشهد النسخة الثانية من المهرجان إقامة اللجنة المنظمة 225 شوطاً، تقطع فيه فئات الهجن المعتمدة مشاركتها من الاتحاد السعودي للهجن مسافة 1,266 كم، تنطلق بإقامة أشواط فئة «حقايق» والبالغ عددها 64 شوطاً، تقطع فيه الهجن مسافة (256 كم) مسافة كل شوط ( 4 كم).يذكر أن النسخة الأولى من المهرجان العام الماضي شهدت مشاركة أكثر من 2,000 مالك هجن بـ 6,869 مطية، فيما بلغ عدد الدول المشاركة 13 دولة، هي: السعودية، البحرين، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، إيران، فرنسا، الأردن، بريطانيا، اليمن.كما تبدأ قرية الفعاليات المصاحبة من يوم الغد في استقبال الزوار وحتى اليوم الختامي للمهرجان، إذ تضم أكثر من 38 جناحاً وقسماً، ومشاركة قطاعات حكومية وأهلية، إضافة لتواجد مطاعم ومعارض مختلفة، وجلسات عائلية، وحرف يدوية، ومتاجر تسوق، ومواقع ترفيهية مجانية للأطفال وتجربة ركوب الهجن.ويضم المهرجان معرضين مصاحبين تحت إشراف اللجنة الثقافية في الاتحاد، يتضمن معرض «بوث» الموروث أعمالاً إبداعية تحكي التسلسل التاريخي، والبطولي للحكم السعودي، منذ التأسيس حتى هذا العهد الزاهر، ومعرض أصايل الفن التشكيلي ما يقارب الـ 20 لوحة لعدد من أبرز وأهم الفنانين التشكيليين السعوديين، وتتمحور الأعمال المشاركة حول الهجن وارتباطها الوثيق بثقافة هذه الأرض وتاريخ الوطن.