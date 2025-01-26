حاكت الاستوديوهات الثلاثة المصاحبة لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2025، الذي تنطلق منافساته، غداً الاثنين، على أرض ميدان الجنادرية بالرياض، تراث ميدان الجنادرية التاريخي الذي تأسس وشهد منافسات وبطولات الهجن في المملكة منذ عام 1974.واعتمد الاتحاد السعودي للهجن في موسم 2022/2023 تصميم الاستوديوهات بما يتناسب مع المناطق والمحافظات التي تستضيف بطولات الموسم، بحيث تعكس تراثها وثقافتها، لنقل تنوع تراث وثقافات مختلف مناطق المملكة عبر القنوات الإعلامية المرئية والمكتوبة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة إلى جميع أنحاء العالم.وتبث الاستوديوهات الثلاثة يومياً على الهواء مباشرة برامج مثل: «نواميس العرب» و«خط النهاية»، إضافة إلى برنامج «من الجنادرية»، المُدرج ضمن برامج المهرجان تزامناً مع عام الحِرَف اليدوية.ويبدأ البث اليومي لمنافسات وفعاليات المهرجان من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، بمعدل 12 ساعة بث يومية طيلة أيام المنافسات، عبر أكثر من 13 قناة فضائية من داخل وخارج المملكة. ويشارك في التغطية الإعلامية أكثر من 50 شخصاً، من بينهم محللون بارزون في مجال الهجن بالخليج العربي، ومقدمو برامج، ومراسلون، وطواقم فنية متخصصة.ويحظى المهرجان بتغطية إعلامية فضائية ورقمية واسعة، إذ شملت التغطية حضور أكثر من 280 إعلاميّاً من مختلف دول العالم.ووفرت اللجنة المنظمة للمهرجان مركزاً إعلاميّاً متكاملاً لخدمة أكثر من 100 إعلامي، يمكنهم العمل في الوقت نفسه. ويضم المركز شاشات مرتبطة مباشرة بالحدث والاستوديوهات المصاحبة، مع نقل مباشر من القرية التراثية المخصصة للفعاليات المصاحبة. كما يحتوي المركز على كافة الخدمات التي يحتاجها الإعلاميون، بما في ذلك بوفيه مفتوح على مدار الساعة، جلسات استقبال للضيوف، أماكن مخصصة لإجراء اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، وتأمين متطوعين للترجمة بعدد من اللغات.