بطل المملكة لسباقات الكارتنغ عبدالله كامل ينتقل رسمياً للمشاركة في بطولة الشرق الأوسط للفورمولا 4 مع فريق إكسسيل، حيث أقيمت الجولتان الأولى والثانية على حلبة ياس مارينا في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة 30 متسابقاً من حول العالم. تعد هذه الخطوة هي الأولى لبطل المملكة في سباقات الفورمولا، وتمتد البطولة على مدار 5 جولات، كل منها مكونة من ٣ سباقات، ليكون بطل الموسم السائق الذي يحرز أكبر عدد من النقاط.الجولة الثالثة من البطولة ستقام على حلبة اوتو دروم في دبي، والجولة الرابعة تعود البطولة إلى حلبة ياس مارينا في أبوظبي، والجولة الختامية على حلبة لوسيل القطرية.كانت منافسة كامل على فئة الناشئين، وأفضل نتيجة خلال الجولتين كانت المركز الخامس على الفئة، والخامس عشر على الترتيب العام.وقال كامل: «المنافسة شديدة جدا، والسباقات في الفورمولا شيء جديد بالنسبة لي. طريقة الجلوس في السيارة وإدراك مقاساتها خلال القيادة جنبا إلى جنب مع سيارات أخرى على سرعة تفوق ٢٠٠ كم / س يحتاج إلى تدريب وتركيز شديدين. بعد كل جولة في الحلبة كنت أشعر بالارتياح أكثر في السيارة، مما كان يساعدني على تحسين الأداء. الهدف من الموسم الأول هو اكتساب أكبر خبرة ممكنة لأكون مستعداً للمنافسة على اللقب في الموسم المقبل.وأشكر الرعاة شركة الربيع، دلة لقيادة السيارات، وكن فيتنس، لثقتهم بي، وفخور بأن أمثل المملكة العربية السعودية في هذه البطولات».