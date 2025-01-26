يغيب المدافع ويسلي هودت عن الفريق الشبابي في مباراته أمام الفيحاء ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن، بسبب حصوله على بطاقة صفراء رابعة في لقاء الاتحاد الماضي بالدوري.

ويبحث الفريق الشبابي عن تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري، خصوصا أنه تلقى هزيمة من الاتحاد بهدفين مقابل هدف بجدة، ويحتل المركز السادس في الدوري برصيد 26 نقطة.

وأعلن نادي الشباب قائمة الأساطير الذين سيحضرون مباراة الفريق ضد الفيحاء، إذ شملت: خالد المعجل، سعيد العويران، فهد المهلل، سالم سرور، عبدالعزيز الرزقان، عبدالرحمن الرومي، عواد العنزي، عبدالله الشيحان، أحمد عطيف، عبده عطيف، حسن معاذ، زياد المولد، خالد الزيد ومساعد السويلم.