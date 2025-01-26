يُحسم بطل الشتاء لدوري روشن السعودي للمحترفين مساء غد (الإثنين)، من خلال مواجهتي الاتحاد والهلال أمام ضمك والقادسية في الجولة الـ17 من الدور الأول بالدوري، إذ يتصدر حالياً الفريق الهلالي بفارق الأهداف عن الاتحاد بعد التساوي في النقاط برصيد 43 قبل ختام مباريات الجولة الحالية.

ويتطلع مدربا العميد والزعيم لوران بلان وخيسوس لتحقيق الانتصار والانفراد بالصدارة، والفوز بلقب بطل الشتاء لدوري روشن، إذ سيواجه الاتحاد نظيره ضمك، الساعة 5:05 مساء، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، فيما يحل الهلال ضيفا على القادسية الساعة 8:00 مساء على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وأنهى المدربان مخططاتهما الفنية لمواجهتي ضمك والقادسية بإجراء حصتين تدريبيتين أخيرتين خفيفتين تركزان على تطبيق بعض المهمات الفنية والجوانب التكتيكية واعتماد الأسماء الأساسية التي ستخوض مباراتي الليلة، إذ سيعود اللاعب حسام عوار لقائمة العميد بعد نهاية إيقافه بسبب تراكم الإنذارات، فيما تشهد تشكيلة الزعيم عودة سافيتش بعد تعافيه من الإصابة العضلية.

ويواجه الخماسي دانيلو، وفابينهو من الاتحاد، وكانسيلو، ولودي، وناصر الدوسري من الهلال، خطر الإيقاف في حال حصولهم على البطاقة الصفراء الرابعة، في مباراتي ضمك والقادسية في ختام الجولة الـ17 بالدوري.