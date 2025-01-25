اُختُتمت اليوم (السبت) منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة «E1»، التي استضافتها المملكة على مدار يومين بالواجهة البحرية بجدة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للزوارق السريعة، وإشراف من وزارة الرياضة، وبالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة.وفي ختام الحدث، توّج نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، فريق «أوكي» الذي يملكه ستيف أوكي، بكأس المركز الأول، ويمثله كل من الإسباني داني كلوس والسعودية مشاعل العبيدان، وتوّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود، فريق رافا بكأس المركز الثاني، والذي يملكه نجم التنس السابق رافاييل نادال، ويمثله الفرنسي توم تشيابي والإسبانية كريس لازاراجا، فيما قدّم رئيس الاتحاد الدولي للزوارق السريعة الدكتور رافاييل تشيولي كأس المركز الثالث لفريق بلو رايزينج، والذي يملكه نجم الكريكت فيرات كوهلي، ويمثله كل من الأمريكي جون بيترس والجامايكية سارا ميسير.من جهته، أبدى الأمير سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود، سعادته بنجاح استضافة المملكة هذا الحدث المتميز في الرياضات البحرية العالمية، وقال: «سعداء بهذا الإنجاز الذي يأتي بعد أيام من تحقيق المملكة إنجازًا في رياضة المحركات، الأمر الذي يعد انعكاسًا لما وصلت إليه رياضة الوطن من تقدم ولله الحمد؛ نظير ما يحظى به القطاع من اهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وبمتابعة من وزير الرياضة؛ ما أسهم في استمرار تسجيل النجاحات للرياضة السعودية».وتابع: «نتطلع لرؤية مشاعل العبيدان وهي تواصل تحقيق المزيد من الألقاب في الجولات القادمة من النسخة الحالية لبطولة العالم للقوارب الكهربائية E1».فيما تحدثت مشاعل العبيدان بعد تتويجها قائلة: «أشعر بسعادة كبيرة وأنا أحقق اللقب لأول مرة، وأن يكون هذا الإنجاز على أرض الوطن، وأمام الجماهير التي حضرت بكثافة، بكل تأكيد كانت المنافسة شرسة، ولكننا تعلمنا الكثير منها في الفريق، ونطمح للاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية في الجولات القادمة».وبنتائج هذه الجولة التي تُعد الأولى ضمن سبع جولات في الموسم الحالي، نجح فريق «أوكي» في تصدر الترتيب العام برصيد 39 نقطة، وجاء في المركز الثاني فريق رافا برصيد 30 نقطة، وحل ثالثًا فريق بلو رايزينج برصيد 24 نقطة.الجدير بالذكر أن بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة «E1»، تعد الوحيدة من نوعها على مستوى العالم للقوارب الكهربائية، وهو ما يعكس التزام وزارة الرياضة بالمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية في مجال المياه، والحفاظ على البيئة، فضلًا عن الاستمرار في تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية لاحتضان أكبر الأحداث الرياضية في مختلف الألعاب.