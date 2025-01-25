تفوق مانشستر سيتي على مضيّفه تشلسي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي شهد الظهور الأول للنجم المصري عمر مرموش بقميص السيتي.بدأ اللقاء قوياً من الطرفين وتمكن تشلسي من إحراز هدف مبكر عن طريق نوني مادويكي (د:3)، وسرعان ما سيطر السيتي على مجريات اللقاء وسدد مرموش كرة قوية تصدى لها حارس تشلسي روبرت سانشيز، ومن ثم تمكن مرموش من هز الشباك ولكن راية التسلل حرمته من أول أهدافه مع السيتي، واستطاع يوشكو جفارديول إحراز هدف التعادل للسيتي (د:42). وفي الشوط مرر إيرلينج هالاند كرة جميلة لعمر مرموش وسددها قوية مرت بجوار القائم، وبعده تمكن هالاند من إحراز الهدف الثاني (د:68)، وغادر مرموش ملعب اللقاء(د:74) وحل بدلاً عنه النجم البلجيكي المخضرم كيفين دي بروين، وقبل نهاية اللقاء استطاع فيليب فوزين تسجيل الهدف الثالث للسيتي (د:87).إحصائيات مرموش:دقائق اللعب: 74لمس الكرة: 28تسديدات: 2صناعة فرص: 2