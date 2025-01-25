تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم، الحفل السنويّ الكبير على كأس الملك عبدالعزيز (المؤسس) - رحمه الله - وكأسَي خادم الحرمين الشريفين للإنتاج المحليّ الفئة الأولى ومفتوح الدرجات المصنف ضمن سباقات الفئة الثالثة دوليًا، في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وكان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله مقر الحفل، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز.

عقب ذلك عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط الثامن المقام ضمن الحفل الـ84 على جائزة وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة المتمرنين مسافة 2000م، وحقق الجواد (كثير) لمالكه حمد محمد حمد المري المركز الأول.

وفاز بجائزة الشوط التاسع المقام ضمن الحفل الـ84 على كأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج المحلي «فئة 1 محلية» مسافة 1800م الجواد (يروع) الذي تعود ملكيته لإسطبلات أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسلّم أمير الرياض كأس الشوط للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

كما حقق الجواد (راتل إن رول) العائدة ملكيته لشرف محمد الحريري وإسطبل لاكي سفن المركز الأول في الشوط العاشر المقام ضمن الحفل الـ84 على كأس خادم الحرمين الشريفين G3 دولياً مؤهل لكأس السعودية 1800م، وسلّم أمير الرياض كأس الشوط لمالك الجواد.

وخطف الجواد (سيف برزان) المركز الأول في الشوط الـ11 المقام ضمن الحفل الـ84 على كأس الملك عبدالعزيز للخيل العربية الإنتاج المحلي 1600م، وسلّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز جائزة الشوط لمالك الجواد متعب صالح محمد المزيد.

فيما حسم نتيجة الشوط الـ12 المقام ضمن الحفل الـ84 على كأس الملك عبدالعزيز (المؤسس) الفئة الأولى محلياً 1600م، الجواد (تاج بلادي) وسلّم أميرالرياض كأس الشوط للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مالك الجواد (تاج بلادي).

وتعد هذه الكؤوس الأهم في سباقات الموسم، حيث يجمع كأس الملك عبدالعزيز نخبة الخيل المنتجة محليًا بفئتيه للخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الأصيلة، كما تمتد الأهمية في كأسَي خادم الحرمين الشريفين لشوط الإنتاج المحلي كونه أحد أهم السباقات التي تسهم في رفع مستوى الإنتاج السعودي، وكذلك الشوط المصنف دوليًا من سباقات الفئة الثالثة بوصفه مؤهلًا لكأس السعودية، وتُقام هذه الكؤوس تزامنًا مع الأشواط المؤهِّلة للسباقات المصاحبة لأمسية كأس السعودية وكذلك كأس الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.