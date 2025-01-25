حقق الخلود فوزاً ثميناً على جاره الرائد بهدفين لهدف، فيما أدرك الاتفاق تعادلاً قاتلاً مع مضيفه الوحدة بهدفين لكل منهما، ضمن لقاءات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي الذي شهد تأجيل لقاء الأخدود وضيفه الخليج بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

على ملعب نادي الحزم بالرس، شهد لقاء الخلود والرائد «ريمونتادا» للخلود الذي حقق فوزاً ثميناً بهدفين لهدف، وأحرز هدف التقدم للرائد لاعبه أمير سعيود (د:25)، ومن ثم أحرز الخلود هدفين عن طريق محمد صوان (د:61) وإليو ديانج (د:87)، وبهذه النتيجة يحقق الخلود فوزه الخامس ويصل للنقطة الـ19 محتلاً المركز العاشر، فيما تلقى الرائد الخسارة الـ11 وتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الـ15.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، أدرك الاتفاق التعادل مع مضيفه الوحدة بهدفين لكل منهما، وشهد اللقاء تقدم الوحدة أولاً عن طريق عبدالله السالم (د:31)، ومن ثم أدرك الاتفاق التعادل عن طريق موسى ديمبيلي (د:79)، وسرعان ما تقدم الوحدة مجدداً بإحرازه الهدف الثاني بواسطة لاعبه يوسف الأمين (د:85)، وفي الوقت بدل الضائع تمكن الاتفاق من تسجيل هدف التعادل عن طريق مدافعه عبدالله مادو (د:90+3)، وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق تعادله الرابع ويصل للنقطة الـ19 في المركز الـ11، فيما حقق الوحدة تعادله الرابع ووصل للنقطة الـ13 في المركز الـ16.