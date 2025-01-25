‏⁧‫أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل موعد انطلاق مباراة الجولة الـ17 بين فريقي الأخدود والخليج المقررة إقامتها اليوم (السبت) في مدينة الأمير هذلول بنجران، بناءً على تقرير حكم المباراة وما تواجهه منطقة نجران من انقطاع في التيار الكهربائي الذي أثر على المدينة وأجزاء واسعة من المنطقة، استناداً على الفقرة (3) من المادة (14) من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وتعمل الرابطة مع الجهات المعنية على متابعة تطور الحالة وإعادة جدولة موعد إطلاق المباراة ليكون بعد ٢٤ ساعة من موعدها السابق حسب اللوائح.من جانبها، اعتذرت الشركة السعودية للكهرباء عن الانقطاع المفاجئ للخدمة في مناطق جازان وعسير ونجران، موضحة أن الفرق الفنية تعمل بشكل مكثف على مدار الساعة لإعادة التيار تدريجيًا إلى جميع المناطق المتأثرة بأسرع وقت ممكن.وأشارت الشركة إلى أن الانقطاع نجم عن خروج مفاجئ لمحطات التوليد في تلك المناطق، ما استدعى تفعيل خطط الطوارئ لضمان التعامل مع الحدث بأعلى درجات الكفاءة والسلامة.