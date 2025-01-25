أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الإسباني ميشيل جونزاليس أن فريقه مستعد لملاقاة نظيره الهلال في ختام الدور الأول من منافسات دوري روشن السعودي الاثنين القادم على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.وقال ميشيل خلال حديثه في المؤتمر الصحفي لوسائل الإعلام: «أحترم فريق الهلال وهو من الفرق التي لا يستهان بها ويمتلك لاعبين على مستوى عال ولديهم إمكانيات كبيرة وهذه حقيقة يعرفها الجميع، البعض يعتبر ذلك خشية أو خوفاً، ولكن أنا لا أخشى إلا نظرات زوجتي».وأضاف: «فريق القادسية أيضاً لديه العناصر الفنية المميزة لمواجهة أي فريق في دوري روشن. لعبنا مباريات قوية خلال الجولات الماضية وحققنا نتائج إيجابية ولا يزال أمامنا الكثير من التحديات».وتحدث ميشيل عن إمكانيات محترف الهلال ميتروفيتش وأنه لاعب مميز داخل الملعب ويصنع الفارق كثيراً.