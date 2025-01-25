واصل فريق العلا تألقه في الدوري الممتاز للسيدات بفوزه المستحق على الاتحاد بهدفين دون مقابل، في مباراة شهدت أجواءً حماسية وحضوراً جماهيريّاً لافتاً. افتتحت كوكو إنجي التسجيل برأسية رائعة، فيما أضافت سلمى الهدف الثاني بعد تجاوز مميز لدفاعات الاتحاد؛ لتؤكد سيطرة فريقها على المباراة. وشهد اللقاء حضور لاعبات المستقبل من المركز التدريبي في المدينة المنورة، في خطوة تدعم رؤية النادي نحو تطوير كرة القدم النسائية.وفي مواجهة أخرى، انتهت مباراة شعلة الشرقية والقادسية بالتعادل السلبي دون أهداف. المباراة اتسمت بالندية الكبيرة بين الفريقين، إذ تبادل الطرفان الهجمات دون أن يتمكن أي منهما من هز الشباك، في ظل تألق الدفاع وحارستي المرمى.بهذا، يضيف شعلة الشرقية والقادسية نقطة إلى رصيديهما، بينما يواصل العلا تثبيت أقدامه واحداً من أبرز المنافسين في الدوري.