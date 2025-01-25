تستضيف الرياض أعمال النسخة الرابعة من المؤتمر التقني الأكثر حضوراً في العالم «ليب»، تحت شعار «نحو آفاق جديدة» بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة «تحالف».وذلك خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2025م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.ويضم «ليب» منصة «ديب فيست» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي تعود هذا العام بنسختها الثالثة برعاية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، إذ تسلط المنصة الضوء على أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي، وآخر ما توصل إليه القطاع.ويتناول المؤتمر هذا العام «التنقية الرياضية» كأحد المسارات الرئيسية، بمشاركة أكثر من 30 متحدثاً رياضيّاً مثل: نجم مانشستر يونايتد «باتريس إيفرا»، ورئيس LALIGA «خافييرتيباس»، وبطل التنس «دومينيك ثيم»، والمدير التنفيذي للإيرادات فينادي تشيلسي «كاسبر ستايلسفيغ»، والمدير التنفيذي السابق لأرسنال «فيناي فينكاتيشام»، والملاكم الشهير أنتوني جوشوا. إلى جانب مشاركة عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، والمديرين التنفيذيين، وممثلين عن المنظمات الرياضية الكبرى كالفورمولا E، وSailGP، وجولة ATP، وجولة DP World، وكأس رايدر، إضافة إلى مؤسسة الكومنولث الرياضية، وتواجد ضيوف من أندية عالمية عدة، مثل: نيوكاسل يونايتد، ويوفنتوس، وتشيلسي، وتوتنهام هوتسبر وغيرها.يذكر أن مؤتمر «ليب» يعود هذا العام بجوائز تتجاوز 1,000,000 دولار، كجائزة النجم الصاعد بقيمة 150,000 دولار، وجائزة أفياتريكس بقيمة 150,000 دولار، الممنوحة للشركات الناشئة بقيادة النساء، وجائزة التقنية من أجل الإنسانية بقيمة 150,000 دولار، وجائزة الذكاء الاصطناعي بقيمة 150,000 دولار، الممنوحة لأفضل شركة ناشئة تقدم حلولاً واستخدامات رائدة للذكاء الاصطناعي.