اشتعل الصراع على لقب هداف دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الحالي، إذ انحصر بشكل مبدئي بين الثلاثي قائد النصر كريستيانو رونالدو «المتصدر» بـ13 هدفاً، وكابتن الاتحاد كريم بنزيما، ومهاجم الهلال ميتروفيتش في «الوصافة» بـ12 هدفاً. إذ استغل الثنائي النصراوي كريستيانو رونالدو، والاتحادي كريم بنزيما غياب المهاجم الهلالي ميتروفيتش بسبب اصابته، في خطف رونالدو صدارة الهدافين، وتراجع ميتروفيتش للوصافة مع بنزيما، ويبدو أن التنافس سيحتدم بين الثلاثي على لقب هداف دوري روشن الموسم الحالي، بعد أن حققه القائد النصراوي رونالدو في الموسم الماضي، محطماً أكبر عدد من الأهداف في المسابقة بتسجيله 35 هدفاً.