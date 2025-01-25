حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل إنجازاً رياضياً متميزاً بفوزها بالمركز الأول في أربع رياضات ضمن الدورة الخليجية العاشرة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، التي استضافتها جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، تضمنت الإنجازات تحقيق المركز الأول في السباحة، وكرة الطاولة، وكرة الطائرة، وكرة السلة 3×3، متفوقةً على 17 جامعة خليجية مشاركة، وقد شهدت الدورة حضور سفير خادم الحرمين الشريفين في سلطنة عُمان، الأستاذ إبراهيم بن سعد بن بيشان.

بهذا الإنجاز أصبحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الجامعة المتصدرة والأكثر حصولاً على الميداليات الذهبية، والجامعة السعودية الوحيدة التي حققت المركز الأول في هذه الدورة، مما يعكس المستوى العالي لطلابها ورياضييها.

وأوضح الأستاذ الدكتور علي بن طارد الدوسري رئيس الوفد المشارك من الجامعة وعميد عمادة شؤون الطلبة، أن الجامعة حصدت هذه الإنجازات بفضل التوجيهات المستمرة من رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي، الذي أكد على أهمية تمثيل المملكة والجامعة خير تمثيل في المحافل الخليجية، و أن دعم الجامعة للرياضة الطلابية يعكس إيمانها بأهمية المهارات في تشكيل شخصية الطالب، وهو ما يعزز جودة الحياة، ويدعم رؤية المملكة التي تهدف إلى تنمية القدرات البشرية في مختلف المجالات.

كما أشاد الدكتور الدوسري بجهود فريق العمل المميز من عمادة شؤون الطلبة، وكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قدمته جامعة السلطان قابوس، مما ساهم في تعزيز اللحمة الخليجية تحت شعار الدورة «خليجنا واحد وعزوتنا».

وأكد الدكتور الدوسري أن هذه الإنجازات تتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير جميع القطاعات، بما في ذلك الرياضة والأنشطة الطلابية، التي أصبحت اليوم قوة ناعمة تنمي مهارات الطلبة وتعدّهم ليكونوا قادة المستقبل.

وأعرب وفد الجامعة عن شكره العميق لجامعة السلطان قابوس على التنظيم الاحترافي للدورة، وحسن الضيافة والاستقبال، كما أثنى الوفد على جهود عمادة شؤون الطلبة بجامعة السلطان قابوس، ممثلة بسعادة الأستاذة الدكتورة ريا المنذرية عميدة شؤون الطلبة، والأستاذة الدكتورة أنفال بنت ناصر الوهيبية مساعدة العميدة ورئيسة اللجنة المنظمة، على ما بذلوه من جهود كبيرة لإنجاح الدورة.