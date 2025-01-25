تنطلق لقاءات الجولة 17 لدوري روشن السعودي مساء اليوم (السبت) بثلاث مواجهات مثيرة، إذ يستضيف الخلود جاره الرائد (4:50م)، فيما يلتقي الأخدود بنظيره الخليج (6:30م)، ويواجه الوحدة فريق الاتفاق (8:00م).على ملعب نادي الحزم بالرس، يدخل فريق الخلود لقاءه أمام جاره الرائد بحثاً عن الفوز والابتعاد عن مراكز الخطر إذ يحتل المركز الـ12 برصيد 16 نقطة جمعها من 4 انتصارات ومثلها تعادلات و8 خسائر، فيما يطمح الرائد للفوز والهروب من مراكز الهبوط إذ يحتل المركز الـ15 برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين و10 خسائر.وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، يسعى فريق الأخدود للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز من أمام ضيفه الخليج لتحسين مركزه في جدول الترتيب إذ يحتل المركز الـ13 برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات و9 خسائر، فيما يطمح الخليج للفوز والقفز لمراكز المقدمة إذ يحتل المركز الثامن برصيد 23 نقطة جمعها من 7 انتصارات وتعادلين و7 خسائر.وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يدخل فريق الوحدة والاتفاق لقاءهما بحثاً عن النقاط الثلاث والابتعاد عن مراكز الخطر، ويحتل الاتفاق المركز الـ11 برصيد 18 نقطة جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات و8 خسائر، فيما يحتل الوحدة المركز الـ17 برصيد 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات و10 خسائر.