بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ورعاية موسم الرياض والاتحاد الدولي للرياضات الجوية، تواصل منافسات كأس العالم لسباق الدرونز أعمالها في ثاني أيام التحدي، في بوليفارد سيتي، ومن المقرر أن يختتم الكأس منافساته غداً السبت 25 يناير 2025م.وقد شهد اليوم الثاني من كأس العالم لسباق الدرونز ختام الجولات التأهيلية بمشاركة أكثر من 140 طياراً، فيما انطلقت التصفيات النهائية، تمهيداً لتحديد الفائزين غداً بالسباق، حيث تأهل للتصفيات 64 طياراً.وتأتي هذه النسخة من كأس العالم بمشاركة دولية واسعة، حيث تصدرت الصين عدد المسجلين بما يقارب 15 طياراً، تليها عمان بما يزيد عن 13 طياراً، ثم كوريا الجنوبية والعديد من الدول الأخرى.واستقبل اليوم الثاني حضوراً جماهيرياً كبيراً في منطقة الفعاليات، التي احتضنت العديد من الأنشطة المتخصصة في الدرونز مثل: نادي الدرونز، ومنطقة سباق التسارع، والطيران الحر، إلى جانب تجربة الدرون بتقنية الـ VR، التي تحاكي سباق الدرونز عبر نظارات الواقع الافتراضي، وورش عمل الدرونز، وغيرها من التجارب.الجدير بالذكر أن كأس العالم لسباق الدرونز يختتم منافساته غداً السبت في SEF أرينا بالبوليفارد سيتي وبجوائز تتجاوز 1,300,000 ريال.