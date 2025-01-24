رشح الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية، اللاعبين السعوديين وليد اليوبي، أحمد الهمامي، لجوائز الفيفا الشاطئية لعام 2024، والتي تضم 120 لاعباً للرجال و 50 لاعبة للسيدات، و 45 مدرباً، وسيبدأ التصويت لجائزة أفضل اللاعبين من 23 يناير 2025 وينتهي التصويت في 23 فبراير 2025، وسيكون التصويت محصوراً على المدربين وقادة جميع اتحادات كرة القدم الشاطئية التي شاركت في واحد على الأقل من الأحداث التالية: كأس العالم للفائزين في ألغيرو 2024، أو كأس الأمريكتين للفائزين في السلفادور 2024، أو كأس الفائزين في أوروبا نازاريه 2024، للإدلاء بأصواتهم، ولم يعلن «الفيفا» عن تاريخ ومكان الجوائز، كما ضمت قائمة أفضل مدربين في العالم لكرة القدم الشاطئية مدرب المنتخب السعودي المدرب البرازيلي ( قوقا زولوكوفيك )، يذكر أن المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية يحتل المركز 23 عالمياً.