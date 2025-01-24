أوضح نائب رئيس نادي الخليج المشرف العام على لعبة كرة اليد علي المحسن أن ناديه ليس بحاجة لشهادة الكفاءة المالية التي أعلن عنها الاتحاد السعودي لكرة اليد ظهر اليوم.وأكد المحسن في حسابه عبر منصة X أن «النادي حقق الشهادة الصادرة من وزارة الرياضة، التي تغطي عقود الألعاب المختلفة حتى أكتوبر 2024، وهي الشهادة الأهم والأشمل، مما يجعله غير محتاج لتحقيق شهادة كفاءة اتحاد اليد».وأضاف المحسن أن الاتحاد السابق مدد مواعيد تقديم المستندات لتحقيق الكفاءة، وهو ما ساعد الأندية التي كانت بحاجة إلى ذلك، بينما لم يكن تحقيق هذه الشهادة من أولويات نادي الخليج، مضيفاً أن النادي لم يتقدم بطلب للحصول على هذه الشهادة من اتحاد اليد بسبب عدم رغبته في تسجيل لاعبين جدد.يُشار إلى أن اتحاد اليد الذي انتهت فترته أمس أعلن حصول أندية الأهلي والنور والابتسام والهدى والروضة والمحيط والقارة والعدالة والوحدة على شهادة الكفاءة المالية، ما يتيح لها التسجيل في الفترة الثانية من الموسم بعد التمديد الذي أُعلن عنه أخيراً.