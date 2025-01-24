أكد مدرب الطيران راكان الدخيل أن استضافة المملكة بطولة كأس العالم للدرونز تساهم في رفع الوعي حول أهمية هذه الرياضة، من خلال تسليط الضوء على جوانب عدة، ومنها المخاطر والسلامة عند لعبها، لضمان استخدام آمن يراعي التشريعات والقوانين، وتدريب اللاعبين على الاستخدام الصحيح، وتوفير بنية تحتية آمنة لدعم الاستخدام بشكل مسؤول. وأضاف الدخيل أن نجاح هذه النسخة في المملكة سيكون له دور كبير في تعزيز مكانة الرياض كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، ودعم تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال جذب الاستثمارات الرياضية، وتطوير المواهب المحلية، وبناء شراكات استراتيجية، كما تبرز قوة المملكة الناعمة وريادتها في تكنولوجيا المستقبل. أما على صعيد الفرص، فقال الدخيل: «بصفتي مدربا ومستثمرا في هذا القطاع، أرى فرصا كبيرة لتطوير أنظمة الدرونز في مجالات متعددة، مثل المجالات الأمنية، والزراعية، والصناعية، مما يفتح آفاقًا واسعة للشباب السعودي للابتكار والإبداع.ولكن يجب على المدربين واللاعبين الخبراء والمهتمين بهذا المجال المساهمة في دفع عجلة التطوير، من خلال المساهمة في إقامة الدورات والفعاليات لهذه الرياضة، وخلق الفرص لتبادل المعرفة والخبرات، ولا يفوتني في الختام الإشادة بدور الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في تبني مثل هذه المبادرات الرياضية الرائعة».