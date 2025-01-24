لا يختلف اثنان على موهبة «جونيور» ابن الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي ونادي النصر، إذ قاد «جونيور» فريقه النصر لفوز مستحق على نظيره الاتحادي في اللقاء الذي جمعهما في الدوري السعودي تحت 15 عاما الذي ينظمه الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد تسجيله خمسة أهداف في المباراة التي انتهت بنتيجة 5-4. وأوضح التقرير الذي نشره موقع الـ«RT» عبر صفته الإلكترونية أن «جونيور» أظهر موهبة استثنائية في المباراة، ولم يقتصر دوره على تسجيل الأهداف الخمسة فقط، بل ساهم بشكل فعال في بناء الهجمات وصنع الفرص لزملائه.وكانت المباراة مليئة بالإثارة والندية، وشهدت تنافسا قويا بين الفريقين، على الرغم من تقدم النصر بخمسة أهداف، إلا أن الاتحاد استطاع تقليص الفارق إلى هدف وحيد.