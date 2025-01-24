أصبح نادي القادسية يمتلك العديد من المواهب الشابة في لعبة كرة القدم تحت سن 22 سنة، والتي يتم اختيارها عن طريق المدير الرياضي الإسباني كارلوس إنتون وفريق العمل معه، حيث تم استقطاب العديد من الأسماء الشابة منذ بداية الموسم الرياضي ومن أبرز المواهب التي تعاقد معها القادسية تحت 22 عاما: كارلوس خيمينيز، أليخاندرو فيرغاس، إيكير المينا، غابرييل كارفاليو، إيزيكيل فرنانديز، جيري أفريي، ويسعى نادي القادسية من خلال استقطاب المواهب الشابة إلى تنميتها والاستفادة منها في المستقبل من حيث استثمار تلك الأسماء أو جعلها ركيزة أساسية للفريق الأول لكرة القدم.وكان المدير الرياضي لنادي القادسية كارلوس إنتون ذكر في وقت سابق أن هدف القادسية هو أن يكون رائداً في آسيا خلال السنوات القادمة، والتركيز على وجود إستراتيجية طويلة المدى لوضع النادي في مكانة كبرى، وزاد: «هدفنا هو تكوين الفريق والنادي بشكل متزن، وعدم التسرع في القرارات».