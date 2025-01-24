أعلن نجم كرة السلة العالمي ورجل الأعمال ليبرون جيمس إطلاق فريق «العلا» بقيادة ليبرون جيمس، الذي سيشارك في بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعةE1، برعاية صندوق الاستثمارات العامة، حيث يتعاون مع العلا في أول سلسلة سباقات عالمية للقوارب الكهربائية بالكامل.وسيحمل الفريق اسم «العلا» تيمناً باسم محافظة العلا الواقعة شمال غرب المملكة العربية السعودية والتي تشتهر بتاريخها الغني، وسيشارك الفريق في موسم 2025 الذي ينطلق مع سباق الجائزة الكبرى E1 جدة، ويجمع الفريق رستي وايت، وكاتي مانينغز، المعروفان بمهارتهما في قيادة القوارب الكهربائية.ويعكس هذا التعاون طموح العلا بأن تصبح وجهةً رياديةً للرياضة والمغامرات، وتأكيداً على التزامها بدعم أبرز البطولات الرياضية والرياضيين حول العالم. وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية العلا في تطوير المجتمع، والتي تتناغم مع جهود ليبرون جيمس الخيرية في خدمة مجتمعه المحلي بأكرون، أوهايو.وتأتي المشاركة في بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1 بالتماشي مع التزام العلا بالاستدامة والتنمية الشاملة، حيث تركز على سياحة مدروسة توازن بين إدارة أعداد الزوار، وتعزيز الوعي البيئي، وإشراك المجتمع في المحافظة على البيئة. ويعكس ميثاق العلا للاستدامة هذا الالتزام من خلال حماية التراث الطبيعي والتاريخي بالتزامن مع التطوير المستدام، عبر مبادرات بارزة مثل تخصيص 50% من مساحة العلا كمحميات طبيعية، والاستثمار في بنية تحتية صديقة للبيئة.وفي تعليقٍ على هذا التعاون، قال نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا رامي المعلم: «يمثل تعاوننا مع بطولة E1 وليبرون جيمس خطوة مهمة مبنية على التزام مشترك بحماية البيئة وتعزيز دور المجتمع. تمتد رؤيتنا من صحاري العلا الشاسعة إلى بحار العالم، مما يبرز الترابط العميق بين بيئاتنا الطبيعية وإمكانياتنا في إحداث تغيير إيجابي. وبفضل التزام العلا بالتجديد والحفاظ على الحياة البرية، نرى في سباقات القوارب الكهربائية فرصة لإعادة رسم ملامح مستقبل الرياضة والابتكار، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الشراكة الطموحة».وتواصل العلا تعزيز مكانتها كوجهة فاخرة تجمع بين عراقة التاريخ والابتكار، حيث تحتضن مواقع مميزة مثل الحِجر، أول موقع سعودي مُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بالإضافة إلى استضافة فعاليات رياضية عالمية فريدة من نوعها مثل بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، وسباق درب العلا، وطواف العلا، وغيرها الكثير.ويتيح هذا التعاون زيارة فريق العلا إلى مدن عالمية أيقونية مثل الدوحة، وموناكو، وميامي، مما يعزز مكانتها كوجهة سياحية رياضية عالمية رائدة.