انطلقت بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لألعاب القوى في موسمها الـ15، بمشاركة 31 جهة تعليمية من جامعات وكليات حكومية وأهلية، وتستضيفها جامعة حائل على مدار 3 أيام، وتقام منافساتها في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، بحضور وبمتابعة وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، حيث انطلق الحفل بمسيرة الجامعات المشاركة، بعدها ألقى عميد شؤون الطلاب بجامعة حائل الدكتور خالد المطيري كلمة رحب فيها بالحضور، مشيدًا بحضور الجامعات للمشاركة في هذه البطولة التي تُعد من البطولات المهمة في موسم الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الـ15.بدوره أوضح مدير البطولة الدكتور عبدالإله الصلوي أن البطولة تشهد مشاركة 338 لاعبًا يمثلون 31 جامعة وكلية وتستمر منافساتها لمدة 3 أيام في 20 مسابقة في المضمار والميدان، مشيرًا إلى أن ما يميز البطولة وجود وحضور مدربي ألعاب القوى في المنتخب السعودي والأندية السعودية مما يضفي على المنافسات طابعًا احترافيًا، كما أن البطولة بالإضافة لكونها تنافسًا رياضيًا تُعد فرصة لتبادل الثقافات وتعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين.بعد ذلك أدى اللاعبون والحكام قسم البطولة، ثم رفع علم البطولة، بعدها أعلن رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد المزيني افتتاح المنافسات التي انطلقت بإقامة نهائيات القفز بالعصا وقذف القرص وسباقات 400 م، و100م، و110 من حواجز و1500م، و5000م، وتوجهم رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد المزيني بمشاركة عدد من منسوبي الجامعات المشاركة ومنسوبي الاتحاد.وجاءت النتائج كالتالي:سباق 400م في المركز الأول عزّام أبو بكر «جامعة الملك سعود» بزمن 27: 49 ثانية، وثانيًا حسين السبع «جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل» بزمن 53: 49 ثانية، وفي المركز الثالث حمزة الهزوم «جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل» بزمن 41: 50 ثانية.وفي مسابقة القفز بالعصا حل أولاً علي القصاب «جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل» بمسافة 30. 4 م، وثانيًا محمد الصادق «جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل» بمسافة 00. 4 م.وفي سباق 100م رجال حل أولًا عبدالعزيز الشهراني «جامعة بيشة» بزمن 74: 10 ثانية، وثانيًا تركي البيشي «جامعة بيشة» بزمن 78: 10 ثانية، وثالثًا محمد برناوي «جامعة الملك عبدالعزيز» بزمن 03: 11 ثانية.وفي سباق 110 م حواجز جاء أولًا سعد بخيت «جامعة الملك سعود» بزمن 49: 14 ثانية، وثانيًا محمد الخواجة «جامعة الملك فهد للبترول» بزمن 26: 15 ثانية، وثالثًا عمار عمر «جامعة الملك عبدالعزيز» بزمن 20: 16 ثانية، وحقق حسن الأحسائي «جامعة الإمام عبدالرحمن» المركز الأول في مسابقة قذف القرص بمسافة 15: 45 م، وثانيًا طلال المطيري «جامعة الملك سعود» بمسافة 65: 41 م، وثالثًا حسين آل سعيد «جامعة الإمام عبدالرحمن» بمسافة 84: 40 م.وفي سباق 1500م حل أولًا عمران برناوي «جامعة الملك عبدالعزيز» بزمن 76: 16: 4 دقيقة، وثانيًا خالد الطويرقي «جامعة الطائف» بزمن 82: 18: 4 دقيقة، وثالثًا فارس الغامدي «جامعة الطائف» بزمن 91: 21: 4 دقيقة.وفي سباق 5000م جاء أولًا عبدالرحمن الغامدي «جامعة الطائف» بزمن 47: 37: 16 دقيقة، وثانيًا هتان الطائفي «جامعة الطائف» بزمن 37: 05: 17 دقيقة، وفي المركز الثالث مصطفى إبراهيم «الجامعة الإسلامية» بزمن 45: 06: 17 دقيقة.