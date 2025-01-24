فقد الوسط الرياضي بشكل عام والنهضاوي على وجه الخصوص، أحد أشهر مشجعي النادي جاسم الدوسري الشهير بـ«الجسمي»، الذي توفي إثر سكتة قلبية، وشيعه عدد كبير من الرياضيين من جميع أندية المنطقة الشرقية، بعد صلاة المغرب أمس الأول، حيث أديت الصلاة على الفقيد في جامع الفرقان، ودفن في مقبرة الدمام. وعرف عن الراحل الدوسري حبه وعشقه لنادي النهضة، وكذلك دعمه الدائم لجميع أندية الشرقية من خلال حضوره لمباريات الاتفاق والقادسية والخليج، على مستوى جميع الألعاب وليس فقط كرة القدم، وتربطه علاقات قوية مع عدد كبير من رياضيي الأندية في الشرقية.من جهته، قدم رئيس النادي إبراهيم المولد أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الراحل جاسم الدوسري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقدمت جمعية اللاعبين القدامى بالمنطقة الشرقية تعازيها لعائلة الراحل جاسم الدوسري، وقال رئيس الجمعية أحمد النباط: «إن الراحل كان مثالا رائعا في الأخلاق ومحبة الناس، وكان من أبرز الداعمين لأندية الشرقية وفي مقدمتها نادي النهضة الذي عشقة منذ نعومة أظافره».