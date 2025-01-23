علمت مصادر «عكاظ» أنها لن تفرض في المدافع الدولي حسان تمبكتي، وأن اللاعب سيواصل مشواره مع «الزعيم» هذا الموسم، ولا توجد أي نية للتخلي عنه، وسيحصل «حسان» على فرص للمشاركة كأساسي في بعض المسابقات، وشددتالإدارة الهلالية على أن «تمبكتي» من الركائز المستقبلية لخط دفاع الفريق، وبذلك يقطع نادي الهلال الطريق على نادي الافيش الإسباني الذي أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد مخاطبة النادي رسمياً بذلك، لتعويض المدافع المغربي عبدالكبير إبقار، الذي يستعد للانتقال إلى نادي الريان القطري.